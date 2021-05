Maria Marotta, prima donna ad arbitrare in serie B: dirigerà Reggina-Frosinone (Di sabato 8 maggio 2021) L’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri, nel prossimo turno, farà il suo esordio in serie B. Infatti, come comunicato dall’AIA, per l’ultima giornata del campionato cadetto ad arbitrare la gara Reggina-Frosinone sarà una donna. Evento davvero unico visto che è la prima, in assoluto, a dirigere una partita in serie B. Reggina – Frosinone h. 14.00 Marotta CARBONE – DI MONTE IV: GUIDA FOTO: Sito ufficiale AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) L’arbitrodella sezione di Sapri, nel prossimo turno, farà il suo esordio inB. Infatti, come comunicato dall’AIA, per l’ultima giornata del campionato cadetto adla garasarà una. Evento davvero unico visto che è la, in assoluto, a dirigere una partita inB.h. 14.00CARBONE – DI MONTE IV: GUIDA FOTO: Sito ufficiale AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

