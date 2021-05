Maria Marotta dirige Reggina-Frosinone: è la prima donna in Serie B (Di sabato 8 maggio 2021) Maria Marotta scala le gerarchie arbitrali nel calcio italiano: l’arbitro della sezione di Sapri designata per Reggina-Frosinone in Serie B Nella stagione in corso Stephanie Frappart ha confermato il suo rendimento stellare arbitrando anche la Juventus in Champions League nella gara contro la Dinamo Kiev. Una rarità ancora ma che è destinata, fortunatamente, a diventare normalità. In Italia si fa largo Maria Marotta, arbitro della sezione di Sapri con diverse partite nei professionisti in Serie C. Marotta è stata designata per la gara di Serie B tra Reggina e Frosinone, prima donna a dirigere una partita nella Serie ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021)scala le gerarchie arbitrali nel calcio italiano: l’arbitro della sezione di Sapri designata perinB Nella stagione in corso Stephanie Frappart ha confermato il suo rendimento stellare arbitrando anche la Juventus in Champions League nella gara contro la Dinamo Kiev. Una rarità ancora ma che è destinata, fortunatamente, a diventare normalità. In Italia si fa largo, arbitro della sezione di Sapri con diverse partite nei professionisti inC.è stata designata per la gara diB trare una partita nella...

Advertising

71locatelli : RT @LucaMarelli72: Esordio in #SerieB per Maria #Marotta, prima donna ad essere designata come arbitro centrale nel campionato cadetto. Ad… - ChristianPelos2 : RT @LucaMarelli72: Esordio in #SerieB per Maria #Marotta, prima donna ad essere designata come arbitro centrale nel campionato cadetto. Ad… - SCML27 : RT @LucaMarelli72: Esordio in #SerieB per Maria #Marotta, prima donna ad essere designata come arbitro centrale nel campionato cadetto. Ad… - forzagranata1 : RT @LucaMarelli72: Esordio in #SerieB per Maria #Marotta, prima donna ad essere designata come arbitro centrale nel campionato cadetto. Ad… - GiulianoPasini : RT @LucaMarelli72: Esordio in #SerieB per Maria #Marotta, prima donna ad essere designata come arbitro centrale nel campionato cadetto. Ad… -