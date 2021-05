Maria Marotta arbitra Reggina-Frosinone: è la prima donna in Serie B (Di sabato 8 maggio 2021) Maria Marotta della sezione di Sapri, designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la 19esima giornata di ritorno del campionato, sarà la prima donna ad arbitrare una partita del campionato cadetto. Arbitro internazionale dal 2016, Maria Marotta fa parte della Can C ed è al debutto nella categoria superiore. Una storica prima volta per il calcio italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)della sezione di Sapri, designata per dirigere, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la 19esima giornata di ritorno del campionato, sarà laadre una partita del campionato cadetto. Arbitro internazionale dal 2016,fa parte della Can C ed è al debutto nella categoria superiore. Una storicavolta per il calcio italiano. SportFace.

