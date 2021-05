Marani | “Il Napoli può pagare lo sforzo fatto per risalire | contro il Cagliari è suonato un campanello d’allarme”

Advertising

infoitsport : Marani: 'Gol di Osimhen discutibile, ma il Napoli ha fatto un errore contro il Cagliari' - MCalcioNews : Corsa Champions, Marani:' Milan buon ritmo, quella che gioca peggio è la Juventus' - gilnar76 : Marani: “Il gol annullato a ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - MondoNapoli : Sky, Marani: 'Il Napoli non deve perdersi proprio ora! Il gol annullato a Osimhen è discutibile, ma...' -… - cn1926it : #Sky, #Marani: “Secondo gol annullato al #Napoli discutibile, il #Cagliari ha meritato l’1-1” -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Napoli

Per Sempre Napoli

... diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo, Luca ... diretta esclusiva su NOW e Sky Go Collegamenti in diretta con i campi della Serie A: Spezia vs: ...Dagli studi di Sky ne ha parlato Matteosulla Juve "Ieri il secondo gol annullato alè discutibile, però ilsi è abbassato troppo. Ha fatto un exploit, due mesi fa era ...Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato alcuni istanti prima del calcio d'inizio di Spezia-Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "Il Napoli ...Sabato 8 maggio, e domenica 9 maggio, appuntamento con la Serie A, in campo per la trentacinquesima giornata del campionato 2020/2021. Sky ...