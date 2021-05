Marani | “Il Napoli ha un calendario migliore | inoltre ha Osimhen Questo risultato incide sulla sfida di domani tra Juventus e Milan”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 maggio 2021) Il giornalista di Sky Matteoha espresso il suo pensiero in merito alla partita Spezia-. Di seguito le parole: “Se ilcontinua così ha grandi possibilità di centrare la Champions League. Ciò rende ancora più impegnativo il match ditra. Ilha unedha. Non dimentichiamo la Lazio che sta salendo; se avesse avuto un paio di settimane in più senza il doppio impegno, sarebbe sicuramente tra le prime quattro in classifica”.