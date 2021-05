Mantovani: "Il vaccino contro il cancro? Una spinta grazie alla corsa contro il Covid" (Di sabato 8 maggio 2021) “Con l’arrivo del Covid-19, tutti abbiamo messo in campo le nostre competenze. L’esempio più interessante è quello dei vaccini a mRna. Ma sono allo studio da almeno una ventina di anni come arma contro i tumori. Il pioniere di queste ricerche è Christoph Huber (oncologo a Mainz, Germania, ndr), il ‘padre nobile’ dei due ricercatori tedeschi di origine turca, Ugur Sahin e la moglie Ozlem Tureci, che hanno fondato BioNTech e hanno messo a punto il vaccino a mRna anti Covid... Se siamo riusciti ad affrontare questa pandemia è perché abbiamo investito nella ricerca sul cancro”. Lo afferma Alberto Mantovani, direttore scientifico e presidente della Fondazione Humanitas, in un’intervista al quotidiano il Corriere della Sera. Lo scienziato prosegue affermando che occorre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) “Con l’arrivo del-19, tutti abbiamo messo in campo le nostre competenze. L’esempio più interessante è quello dei vaccini a mRna. Ma sono allo studio da almeno una ventina di anni come armai tumori. Il pioniere di queste ricerche è Christoph Huber (oncologo a Mainz, Germania, ndr), il ‘padre nobile’ dei due ricercatori tedeschi di origine turca, Ugur Sahin e la moglie Ozlem Tureci, che hanno fondato BioNTech e hanno messo a punto ila mRna anti... Se siamo riusciti ad affrontare questa pandemia è perché abbiamo investito nella ricerca sul”. Lo afferma Alberto, direttore scientifico e presidente della Fondazione Humanitas, in un’intervista al quotidiano il Corriere della Sera. Lo scienziato prosegue affermando che occorre ...

