Manchester City | Guardiola scherza | “Tuchel mi ha dato la sua tattica per finale Champions League” VIDEO

(Di sabato 8 maggio 2021) Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di-Chelsea, valida per la 35esima giornata di Premier. Una sfida molto importante sotto molti punti di vista: infatti, con una vittoria i padroni di casa si laureerebbero Campioni d’Inghilterra per la settima volta nella loro storia. A loro volta, i londinesi cercano punti pesanti per continuare nella lotta per qualificarsi allache è anche il palcoscenico in cui le due formazioni si scontreranno, nell’atto. A tal proposito, ai microfoni di Sky Sports nel pre-partita, Pephato: “Cosa mi sono detto con? Mi hala suaper la ...

Advertising

AAlciato : •Arsenal FC •AC Milan •Chelsea FC •Club Atlético de Madrid •FC Internazionale Milano •Liverpool FC •Manchester City… - OptaPaolo : 82 - L’Inter ha ottenuto più punti di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei 2020/21: 82, davant… - SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - sportface2016 : #PremierLeague #Guardiola scherza prima di #ManchesterCityChelsea: '#Tuchel mi ha dato la sua tattica per la fina… - kevi7e : MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY MAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

A quattro giorni dall'eliminazione dalla Champions League ad opera del, il Paris Saint Germain rilancia le proprie ambizioni annunciando il rinnovo di Neymar . Il club francese ha blindato la propria stella facendogli firmare il prolungamento di ...... esclusione dalle Coppe Europee per Juventus, Real Madrid e Barcellona! L'annuncio arriverà dal presidente Ceferin successivamente alla finale di Champions League di Istanbul trae ...Diretta Manchester City Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 35^ giornata di Premier League.Sabato 8 maggio: le partite di Serie A in programma oggi e stasera in TV e in diretta streaming. La 35esima giornata di Serie A offre quattro partite tra cui il match clou a San Siro alle 18:00 tra In ...