Manchester City-Chelsea | le formazioni ufficiali

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilè ormai ad un passo dalla settimana vittoria del titolo in Premier League: con un successo sui Blues, Guardiola si laureerebbe campione d’Inghilterra per la terza volta. Non sarà comunque semplice contro unfinalista della Champions League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30. Ecco le(3-4-3): Ederson, Dias, Aké, Laporte; Cancelo, Rodrigo, Torres, Mendy; Sterling, Jesus, Aguero. All. Guardiola.(3-5-2): Mendy, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, James, Gilmour, Kanté, Ziyech, Alonso; Pulisic, Werner. All. Tuchel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AAlciato : •Arsenal FC •AC Milan •Chelsea FC •Club Atlético de Madrid •FC Internazionale Milano •Liverpool FC •Manchester City… - OptaPaolo : 82 - L’Inter ha ottenuto più punti di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei 2020/21: 82, davant… - SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - PeleaKevinPelea : Procedo a colocarme la zamarra del Manchester City - infobetting : Manchester City-Chelsea (sabato, ore 18:30): formazioni ufficiali ufficiali, -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

A quattro giorni dall'eliminazione dalla Champions League ad opera del, il Paris Saint Germain rilancia le proprie ambizioni annunciando il rinnovo di Neymar . Il club francese ha blindato la propria stella facendogli firmare il prolungamento di ...... esclusione dalle Coppe Europee per Juventus, Real Madrid e Barcellona! L'annuncio arriverà dal presidente Ceferin successivamente alla finale di Champions League di Istanbul trae ...Diretta Manchester City Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 35^ giornata di Premier League.Sabato 8 maggio: le partite di Serie A in programma oggi e stasera in TV e in diretta streaming. La 35esima giornata di Serie A offre quattro partite tra cui il match clou a San Siro alle 18:00 tra In ...