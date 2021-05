Manchester City-Chelsea | Aguero come Totti con Sicignano | errore dal dischetto del Kun VIDEO

(Di sabato 8 maggio 2021) È in corso la sfida tra, valida per la 35esima giornata di Premier League. Una partita che potrebbe consegnare ai padroni di casa la vittoria del campionato con tre turni di anticipo (nonostante ilUnited deve recuperare altre due partite). La squadra di Guardiola passa in vantaggio con Sterling al 44?, e prima di rientrare negli spogliatoi ha l’occasione di portarsi addirittura sul 2-0. Gilmour commette fallo in area su Gabriel Jesus: sulva Sergio, ma la scelta dell’argentino è infelice. Il Kun sceglie infatti il cucchiaio, ma Mendy non si fa sorprendere e raccoglie facilmente il pallone con le mani. Una scena molto simile al famoso cucchiaio diparato dain un Roma-Lecce della ...

Sabato 8 maggio si parte dal Masters di Madrid, passando da Monaco che ospita la Formula E, fino al big match della Premier trae Chelsea. Da non perdere domenica 9 maggio la Formula ...Una superiorità clamorosa. Analizziamo in particolare i capolavori in semifinale di Chelsea e Manchester City; PROBLEMI FUORI: la clamorosa protesta dei tifosi del Manchester United a Old Trafford ...Diretta Manchester City Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 35^ giornata di Premier League.