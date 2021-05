Maccheroni, spaghetti o orecchiette? Presto avremo la pasta che cambia forma (Di sabato 8 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori sta sviluppando un tipo di pasta che cambia forma durante la cottura, imballata in un modo, cotta in un altro. formati di pastaI ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania (Usa) stanno studiando un modo per ridurre gli imballaggi e l’uso di energia. L’oggetto dell’esperimento è la pasta, la quale dovrebbe essere imballata in una forma completamente piatta per poi mutarla durante la cottura. Il laboratorio che si occupa di questo studio prende il nome di Morphing Matter Lab. Ci sono tantissimi tipi di pasta al mondo, alcuni molto amati come fusilli, orecchiette, farfalle, e tanti altri che, però, richiedono un certo spazio per la confezione. Per questo motivo, ... Leggi su computermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori sta sviluppando un tipo dichedurante la cottura, imballata in un modo, cotta in un altro.ti diI ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania (Usa) stanno studiando un modo per ridurre gli imballaggi e l’uso di energia. L’oggetto dell’esperimento è la, la quale dovrebbe essere imballata in unacompletamente piatta per poi mutarla durante la cottura. Il laboratorio che si occupa di questo studio prende il nome di Morphing Matter Lab. Ci sono tantissimi tipi dial mondo, alcuni molto amati come fusilli,, farfalle, e tanti altri che, però, richiedono un certo spazio per la confezione. Per questo motivo, ...

Maccheroni, spaghetti o orecchiette? Presto avremo la pasta che cambia forma Computer Magazine