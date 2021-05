M5s | continua il braccio di ferro tra Conte e Casaleggio L’ex premier | «Il simbolo è e rimane del Movimento 5 Stelle»

(Di sabato 8 maggio 2021) In vista delle amministrative di ottobre ci sarà bisogno di un disegno politico «unitario e complessivo». È questa la linea dettata da Giuseppedurante un incontro virtuale con i rappresentanti del M5s di Torino. «Qualora emergessero chiusure di parte, in particolare da parte del Partito Democratico, che negassero questa prospettiva – aggiunge – ilmetterà in campo le migliori risorse possibili», ha dichiarato, non escludendo quindi un’alleanza con il Pd. In particolareha annunciato che ci sarà «un confronto con tutte le anime che hanno dato il loro contributo nell’esperienza del governo2, e dall’esito di tale confronto dipenderanno anche le scelte sui territori». Sul fronte interno,...

Advertising

zazoomblog : M5s continua il braccio di ferro tra Conte e Casaleggio. L’ex premier: «Il simbolo è e rimane del Movimento 5 Stell… - SandorDD : #NaviDeiVeleni destinazione Tunisia. A novembre la tv Tunisina e i primi arresti al di là del mare. A dicembre i… - giorgiocerutti : @FPaffy Ma tu fai i conti con i sondaggi ? Sii serio. Il M5S ( o come si chiamerà ) sarà intorno al 5% , il PD potr… - giacomodimaio : RT @destino79: @jacopo_iacoboni Raggi continua a galleggiare sopra le acque di una palude chiamata M5S, un morto che ormai nessuno consider… - twittopiopio : Bella l'alleanza @pdnetwork e #M5S a #Roma ?? #Letta guarda che #DiMaio #Raggi & Co. manco vi cacano. Ma tu continua… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s continua

la Repubblica

MILANO -il confronto dei partiti in vista delle Comunali. A Milano le strade tra Pd esembrano per il momento essere separate, come ha spiegato il sindaco uscente Beppe Sala (foto): con il ...il confronto dei partiti in vista delle Comunali. A Milano le trade tra Pd edsembrano per il momento essere separate come ha spiegato Beppe Sala: con il Movimento 5 stelle "ne stiamo ...MILANO - Continua il confronto dei partiti in vista delle Comunali. A Milano le strade tra Pd e M5s sembrano per il momento essere separate, come ha ...VENAFRO - Cambiare mentalità per evitare la disgregazione e dare un futuro al Molise. Vitorrio Nola consigliere regionale del M5S ...