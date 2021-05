L’Unione europea detta a Oporto la sua agenda sociale: tante ambizioni e poca sostanza. Mancano gli strumenti di controllo (Di sabato 8 maggio 2021) Le istituzioni europee ripetono come un mantra gli obiettivi di transizione digitale e ambientale ogni volta che si parla degli investimenti e dei nuovi orizzonti da raggiungere con il Recovery Fund, ma L’Unione europea vuole anche dare una risposta ai problemi sociali causati dal pandemia di Coronavirus. Bruxelles non vuole cadere negli stessi errori che dalla crisi finanziaria del 2008 in poi hanno segnato la vita degli europei, soprattuto in quella che all’epoca era la generazione più giovane. Per questo motivo, la prima giornata del Consiglio europeo di Oporto è stata – almeno nella forma – dedicata esclusivamente ai grandi temi sociali dell’Europa: istruzione, formazione, lavoro, lotta alle discriminazioni di genere e contrasto all’esclusione sociale. Tuttavia, la discussione sulla ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Le istituzioni europee ripetono come un mantra gli obiettivi di transizione digitale e ambientale ogni volta che si parla degli investimenti e dei nuovi orizzonti da raggiungere con il Recovery Fund, mavuole anche dare una risposta ai problemi sociali causati dal pandemia di Coronavirus. Bruxelles non vuole cadere negli stessi errori che dalla crisi finanziaria del 2008 in poi hanno segnato la vita degli europei, soprattuto in quella che all’eera la generazione più giovane. Per questo motivo, la prima giornata del Consiglio europeo diè stata – almeno nella forma – dedicata esclusivamente ai grandi temi sociali dell’Europa: istruzione, formazione, lavoro, lotta alle discriminazioni di genere e contrasto all’esclusione. Tuttavia, la discussione sulla ...

