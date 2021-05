Luca Zaia porta in tribunale Natalino Balasso ma lui non sa il motivo: “Non ho soldi, accetterò la galera” (Di sabato 8 maggio 2021) Luca Zaia porta in tribunale Natalino Balasso. No, non è un video – da diverse centinaia di migliaia di like – del comico di Porto Tolle, ma la dura realtà del sistema giuridico veneto. Sarà il 18 giugno 2021 il giorno fatidico in cui Balasso si troverà di fronte al gip di Venezia, Francesca Zancan, che dovrà decidere se archiviare o meno le accuse di diffamazione che gli ha rivolto il governatore del Veneto, Zaia. Solo che a condire la notizia di qualcosa che sa già tra il kafkiano e il balassiano, ci ha pensato il bizantinismo della prassi giudiziaria. Già perché Balasso ha dichiarato di non sapere quale sia il motivo della diffamazione. “Luca Zaia chiede ai suoi avvocati (mesi fa ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)in. No, non è un video – da diverse centinaia di migliaia di like – del comico di Porto Tolle, ma la dura realtà del sistema giuridico veneto. Sarà il 18 giugno 2021 il giorno fatidico in cuisi troverà di fronte al gip di Venezia, Francesca Zancan, che dovrà decidere se archiviare o meno le accuse di diffamazione che gli ha rivolto il governatore del Veneto,. Solo che a condire la notizia di qualcosa che sa già tra il kafkiano e il balassiano, ci ha pensato il bizantinismo della prassi giudiziaria. Già perchéha dichiarato di non sapere quale sia ildella diffamazione. “chiede ai suoi avvocati (mesi fa ma ...

