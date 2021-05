Luca Guelfi, imprenditore del food, spiega come rifare la ristorazione (Di sabato 8 maggio 2021) Allora era la Milano degli affari, dei manager rampanti, degli yuppies. Erano i mitici anni 80, la Milano da bere, dei paninari in piumino Moncler e delle pennette al salmone. Se il primo resiste imperturbabile agli anni e alle mode, le seconde erano sparite per lasciare il posto alla cucina giapponese. Una Milano in continua evoluzione in ogni ambito, a cominciare dal food. Così pronta a cambiare che pure le retromarce vanno bene. come quella di Luca Guelfi, imprenditore del food e patron di diversi ristoranti a Milano che s’è inventato un locale, “Dal Milanese”, che presenta un menù che ripercorre i piatti della Milano da bere. “La chiamo trattoria più che ristorante – spiega – perché di cucina milanese si tratta, quella dimenticata”. Nonostante virus e chiusure ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Allora era la Milano degli affari, dei manager rampanti, degli yuppies. Erano i mitici anni 80, la Milano da bere, dei paninari in piumino Moncler e delle pennette al salmone. Se il primo resiste imperturbabile agli anni e alle mode, le seconde erano sparite per lasciare il posto alla cucina giapponese. Una Milano in continua evoluzione in ogni ambito, a cominciare dal. Così pronta a cambiare che pure le retromarce vanno bene.quella didele patron di diversi ristoranti a Milano che s’è inventato un locale, “Dal Milanese”, che presenta un menù che ripercorre i piatti della Milano da bere. “La chiamo trattoria più che ristorante –– perché di cucina milanese si tratta, quella dimenticata”. Nonostante virus e chiusure ...

