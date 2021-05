Luana D’Orazio, ovvero come anche il giornalismo smarrisce la sua bussola (Di sabato 8 maggio 2021) di Paolo Di Falco Un viso sorridente, una ragazza di 22 anni morta mentre lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di Prato, e un bambino di 5 anni che ha perso la madre. Ecco in breve la storia di Luana D’Orazio di cui tanto si è detto durante questi ultimi giorni, spesso in maniera abbastanza irrispettosa andando a violare il dolore di una famiglia distrutta per la perdita della propria figlia. Il triste episodio ha però accesso le luci sui continui incidenti mortali durante il lavoro che sono in continuo aumento dal 2015 e, sempre da quell’anno, non sono mai scesi sotto i mille. Nei primi tre mesi sono già 185 le persone che hanno perso la loro vita mentre facevano la cosa più naturale del mondo, lavorare. Non solo Luana ma anche Christian Martinelli, un operaio di 49 anni morto due giorni fa in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) di Paolo Di Falco Un viso sorridente, una ragazza di 22 anni morta mentre lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di Prato, e un bambino di 5 anni che ha perso la madre. Ecco in breve la storia didi cui tanto si è detto durante questi ultimi giorni, spesso in maniera abbastanza irrispettosa andando a violare il dolore di una famiglia distrutta per la perdita della propria figlia. Il triste episodio ha però accesso le luci sui continui incidenti mortali durante il lavoro che sono in continuo aumento dal 2015 e, sempre da quell’anno, non sono mai scesi sotto i mille. Nei primi tre mesi sono già 185 le persone che hanno perso la loro vita mentre facevano la cosa più naturale del mondo, lavorare. Non solomaChristian Martinelli, un operaio di 49 anni morto due giorni fa in ...

