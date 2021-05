Lotta | Preolimpico Sofia 2021 | assegnati gli ultimi pass per Tokyo nella greco-romana Italia fuori dai Giochi

(Di sabato 8 maggio 2021) Si è chiuso quest’oggi ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica dellaverso idi. Dopo quasi due anni dal Mondiale qualificante di Nur-Sultan nel 2019, sono stati infattitutti i 288a disposizione per la rassegna a cinque cerchi nipponica nelle 18 categorie di peso protagoniste del programma olimpico. Dopo stile libero efemminile, oggi è arrivato il turno dellaalsu scala mondiale in corso di svolgimento a, in Bulgaria. Purtroppo l’non è riuscita ad aumentare il contingente per, che sarà composto da Frank Chamizo e Abraham Conyedo rispettivamente nei 74 kg e nei 97 ...

Guardate che è un campionato strano: si può passare dallaper non retrocedere alla ... Spera in una chiamata per il? "Sì, anche perché reputo di avere fatto passi avanti importanti nel ...Quali avversarie vorrebbe evitare al torneo? 'Vorrei evitare la polacca con cui ho ... Da qualche mese è stata eletta nel Consiglio nazionale del settore. Di che cosa si occuperà? '...Si è chiuso quest'oggi ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica della lotta verso i Giochi di Tokyo 2021. Dopo quasi due anni dal Mondiale qualificante di Nur-Sultan nel 2019, sono stati i ...Va anche detto, però, che in quel momento, con il punteggio fermo sull’1-1, Kakhelashvili era comunque in vantaggio per la priorità, avendo marcato il punto per ultimo. L’azzurro si era trovato nella ...