Long March 5B, il razzo cinese, in caduta sulla Terra: allerta in 10 regioni italiane (Di sabato 8 maggio 2021) È stato lanciato in orbita il 29 aprile ma ora Long March 5B, il secondo razzo cinese, è in caduta libera verso il nostro pianeta così come era accaduto due anni fa con Tiangong 1, la stazione aerospaziale di Pechino della quale i cinesi avevano perso il controllo senza riuscire a calcolare quando e dove sarebbe precipitata. Oggi la storia si ripete, e il Comitato operativo della Protezione Civile fa sapere che ci sono «porzioni» di 10 regioni del Centro-Sud – ossia Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna – che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del razzo. La previsione è che il rientro sulla Terra possa avvenire il 9 maggio intorno alle 2.24 del mattino, con un margine di errore temporale di 6 ore. La Protezione Civile consiglia, quindi, di stare al chiuso e tenersi alla larga dai luoghi aperti (pericolo, a dire il vero, scongiurato anche dalla persistenza del coprifuoco). https://twitter.com/andreabettini/status/1390897237774028800

