Londra, super manager italiana parzialmente sorda tra le «Top 100 Influencers Disability» (Di sabato 8 maggio 2021) In Italia solo il 35,8% dei disabili fra i 15 e i 64 anni abili al lavoro sono occupati. Lo ha detto a Ilfattoquotidiano.it è Enrico Seta, presidente dell’Agenzia nazionale disabilità e lavoro. Il tasso medio dell’Unione Europea di occupazione delle persone con disabilità è oltre il 50%. Nel mondo ci sono anche casi virtuosi. Uno lo racconta il Corriere della Sera. È quello di Maria Grazia Zedda, 50enne cagliaritana che vive e lavora a Londra. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) In Italia solo il 35,8% dei disabili fra i 15 e i 64 anni abili al lavoro sono occupati. Lo ha detto a Ilfattoquotidiano.it è Enrico Seta, presidente dell’Agenzia nazionale disabilità e lavoro. Il tasso medio dell’Unione Europea di occupazione delle persone con disabilità è oltre il 50%. Nel mondo ci sono anche casi virtuosi. Uno lo racconta il Corriere della Sera. È quello di Maria Grazia Zedda, 50enne cagliaritana che vive e lavora a Londra.

TwittinLor : ma non lo sanno che c'è lapandemiaaahah?!? Dalla Scozia al sindaco di Londra, oggi nel Regno Unito si vota per il… - DalpianoFabiola : RT @fscodeleo: Super Thursday nel Regno Unito – Uk vs Francia, lite sulla pesca – Da Napoleone a Macron Questa sera in diretta su @RadioRa… - Antongiulio2 : RT @fscodeleo: Super Thursday nel Regno Unito – Uk vs Francia, lite sulla pesca – Da Napoleone a Macron Questa sera in diretta su @RadioRa… - RadioRadicale : RT @fscodeleo: Super Thursday nel Regno Unito – Uk vs Francia, lite sulla pesca – Da Napoleone a Macron Questa sera in diretta su @RadioRa… - paolo_levi : RT @fscodeleo: Super Thursday nel Regno Unito – Uk vs Francia, lite sulla pesca – Da Napoleone a Macron Questa sera in diretta su @RadioRa… -