L’OMS ha autorizzato il vaccino Sinopharm (Di sabato 8 maggio 2021) La sua diffusione potrebbe contribuire ad accelerare le vaccinazioni nei paesi a basso reddito, ma non è chiaro se la Cina riuscirà a produrne abbastanza Leggi su ilpost (Di sabato 8 maggio 2021) La sua diffusione potrebbe contribuire ad accelerare le vaccinazioni nei paesi a basso reddito, ma non è chiaro se la Cina riuscirà a produrne abbastanza

Advertising

ilpost : L’OMS ha autorizzato il vaccino cinese Sinopharm - FuocoCinaIT : Il vaccino cinese anti-Covid Sinopharm è stato autorizzato dall'Oms per l'uso d'emergenza. È il primo di un Paese n… - marilenagasbar1 : RT @SaracomemeSara: somministrazione ed è stata presa nonostante l’Oms e EMA abbiano autorizzato il siero in questione. «I vantaggi dell’ut… - SionRomina : RT @SaracomemeSara: somministrazione ed è stata presa nonostante l’Oms e EMA abbiano autorizzato il siero in questione. «I vantaggi dell’ut… - Z3r0Rules : RT @SaracomemeSara: somministrazione ed è stata presa nonostante l’Oms e EMA abbiano autorizzato il siero in questione. «I vantaggi dell’ut… -