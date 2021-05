LIVE – Venezia-Schio 44-31, basket femminile gara-2 finale Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 8 maggio 2021) Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio si affrontano in gara-2 della finale scudetto del campionato di Serie A1 2020/2021 di basket femminile. Dopo la vittoria nel match inaugurale della Serie, Venezia in casa vuole portarsi sul 2-0 per poter andare a giocare subito con i match point a Schio. Sabato 8 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in LIVE testuale su Sportface. IL TABELLONE DEI PLAYOFF AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Schio 44-31 25?- Penna ancora da 3, massimo vantaggio Venezia. 44-31 24?- Howard da 3, è la prima giocatrice ad andare in doppia cifra. 38-31 FINE SECONDO ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Umana Reyere Famila Wubersi affrontano in-2 dellascudetto del campionato diA1di. Dopo la vittoria nel match inaugurale dellain casa vuole portarsi sul 2-0 per poter andare a giocare subito con i match point a. Sabato 8 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire intestuale su Sportface. IL TABELLONE DEI PLAYOFF AGGIORNA LA44-31 25?- Penna ancora da 3, massimo vantaggio. 44-31 24?- Howard da 3, è la prima giocatrice ad andare in doppia cifra. 38-31 FINE SECONDO ...

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Schio 20-18 basket femminile gara-2 finale Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Schio… - LukaszKort : RT @comunevenezia: ?? #Cultura #Fiabe ?? ?? Al via 'Fiabe dal mondo' rassegna di video-fiabe internazionali ?? Online domani alle 9 la prima… - LukaszKort : RT @comunevenezia: #CroceRossa | #PalazziRossi “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa”: sabato i palazzi comunali… - mkokwuc : Live Stream of Ponte delle Guglie Venice - View from Hotel Filù Venezia ... -