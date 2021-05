LIVE – Spezia-Napoli, le formazioni: Hysaj confermato a sinistra, torna Politano. Scelto il centravanti! (Di sabato 8 maggio 2021) Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli, 35esima giornata del campionato di Serie A. LE formazioni UFFICIALI Spezia Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 35esima giornata del campionato di Serie A. LEUFFICIALI(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani,; Fabian, Demme;, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

Advertising

sportli26181512 : #Diretta LIVE – Spezia-Napoli, azzurri a caccia di punti per la Champions: LIVE – Spezia-Napoli, azzurri a caccia d… - SiamoPartenopei : LIVE - Spezia-Napoli, pre-partita: la prima di 4 finali, attesa per le formazioni ufficiali - ilnapolionline : LIVE SERIE A - Spezia-Napoli, partita si giocherà sotto il sole - - sportsstreamr : #Stream Spezia vs Napoli live - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE - Vi aspettiamo alle 14 per il prepartita di Spezia-Napoli - -