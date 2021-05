Live Spezia-Napoli 0-3 | Demme va al tiro | para Provedel

Advertising

zazoomblog : Spezia Napoli 0-3 LIVE: Demme ci prova Provedel c’è - #Spezia #Napoli #LIVE: #Demme #prova - zazoomblog : Spezia Napoli 0-3 LIVE: comincia il secondo tempo - #Spezia #Napoli #LIVE: #comincia - CorriereQ : LIVE Spezia-Napoli 0-2: contropiede super di Osimhen che trafigge Provedel - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #SpeziaNapoli 0-3, inizio secondo tempo - zazoomblog : Live Spezia-Napoli 0-3: Primo tempo Osimhen spettacolare - #Spezia-Napoli #0-3: Primo #tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Live Spezia

... classifica/ Diretta gol: si scende in campo!score LE FORMAZIONI, VIA! I numeri che ci ... a oggi prima retrocessa, ci sono Genoa, Fiorentina,, Cagliari e Torino. Rimane dunque difficile ...Le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si sono affrontate 14 volte ed il bilancio vede il Napoli leggermente in vantaggio con 6 vittorie contro i 4 successi dello, 4 i pareggi.premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live (puoi seguirla anche dalle nostre app gratuite o con le notifiche push) 46' - Primo cambio nello Spezia: fuori Verde, dentro Piccoli. 16.03 - Parte il ...Dopo il primo tempo concluso sul punteggio di 0-3 grazie alle reti di Zielinski e Osimhen (doppietta), riparte Spezia-Napoli al Picco.