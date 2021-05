Live Spezia-Napoli 0-0 | Osimhen al tiro | fuori di poco!

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #LIVE - #SpeziaNapoli 0-1, la sblocca #Zielinski - gilnar76 : LIVE – Spezia-#Napoli 0-0: i ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - ilcirotano : LIVE Alle 15 Spezia-Napoli: Gattuso con Osimhen al centro dell’attacco - - kuburayasatu : Nonton TV Online Live Streaming Spezia vs Napoli Malam Ini - Kalbar_Satu : Nonton TV Online Live Streaming Spezia vs Napoli Malam Ini -

Ultime Notizie dalla rete : Live Spezia

Le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si sono affrontate 14 volte ed il bilancio vede il Napoli leggermente in vantaggio con 6 vittorie contro i 4 successi dello, 4 i pareggi.LE FORMAZIONI UFFICIALI DI Napoli e. Benvenuti amici di 100 100 Napoli alla diretta testuale di- Napoli, anticipo della 35giornata di Serie A. Il Napoli affronta la prima di di 4 ...Spezia non ancora del tutto sicura della salvezza, Napoli alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera sabato pomeriggio al Picco. Da una parte c’è ...14.35 - Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ci crediamo. Abbiamo dimostrato in campionato di poter fermare le grandi ...