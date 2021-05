LIVE Lotta greco-romana, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Nikoloz Kakhelashvili, 1° turno già decisivo verso Tokyo. Subito out Godino (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.29: Niente da fare per l’azzurro Godino battuto 2-0 dal ceco David che dunque avanza agli ottavi del tabellone dei +130 kg 9.28: Ultimo minuto dell’incontro, David sempre avanti 2-0 9.26: Arriva il secondo punto per il ceco che sfrutta l’atteggiamento più offensivo. Ora l’azzurro deve provarci: 0-2 9.25: Si chiude la prima parte di gara. David avanti 1-0 ma Godino sta combattendo con grande vigore 9.23: Arriva il primo punto per David: 0-1 9.22: Nulla di fatto nel primo minuto di incontro 9.19: In pedana Godino contro il ceco David 9.00: il primo azzurro a scendere in pedana sarà proprio Godino, terzo incontro sul materassino 3 8.53: Nei pesi massimi (130 kg) l’Italia sarà rappresentata da Luca Godino, opposto nel match ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.29: Niente da fare per l’azzurrobattuto 2-0 dal ceco David che dunque avanza agli ottavi del tabellone dei +130 kg 9.28: Ultimo minuto dell’incontro, David sempre avanti 2-0 9.26: Arriva il secondo punto per il ceco che sfrutta l’atteggiamento più offensivo. Ora l’azzurro deve provarci: 0-2 9.25: Si chiude la prima parte di gara. David avanti 1-0 masta combattendo con grande vigore 9.23: Arriva il primo punto per David: 0-1 9.22: Nulla di fatto nel primo minuto di incontro 9.19: In pedanacontro il ceco David 9.00: il primo azzurro a scendere in pedana sarà proprio, terzo incontro sul materassino 3 8.53: Nei pesi massimi (130 kg) l’Italia sarà rappresentata da Luca, opposto nel match ...

