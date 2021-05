LIVE Giro d’Italia in DIRETTA: classifica generale. Ganna: “Le ultime cronometro mi avevano fatto male” (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica generale DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO Ganna MAGLIA ROSA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FILIPPO Ganna, 2° AFFINI LA classifica DEI FAVORITI: JOAO ALMEIDA DAVANTI A TUTTI, BENISSIMO POZZOVIVO FILIPPO Ganna: “LE ultime cronometro MI avevano fatto male. VOLEVO QUESTA VITTORIA” RISULTATI E classifica PRIMA TAPPA Giro d’Italia WOUT VAN AERT HA L’APPENDICITE 17.28 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL2021: FILIPPOMAGLIA ROSA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FILIPPO, 2° AFFINI LADEI FAVORITI: JOAO ALMEIDA DAVANTI A TUTTI, BENISSIMO POZZOVIVO FILIPPO: “LEMI. VOLEVO QUESTA VITTORIA” RISULTATI EPRIMA TAPPAWOUT VAN AERT HA L’APPENDICITE 17.28 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto ...

