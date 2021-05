LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: Ferrari in Q3 con Sainz e Leclerc, sfida Mercedes-Verstappen per la pole (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Gomme usate per Norris, Leclerc e Alonso, mentre gli altri montano pneumatici nuovi. 16.00 McLaren e Ferrari in pista per il primo time-attack del Q3. A seguire escono dai box anche tutti gli altri protagonisti. 15.59 Cominciano i 12 minuti del Q3: si infiamma la battaglia per la pole position! 15.58 Equilibrio davvero pazzesco alle spalle dei primi 3: dal quarto posto di Sainz al nono di Ocon ci sono appena 87 millesimi!! McLaren, Ferrari, Alpine e Perez in lotta sul filo dei centesimi… 15.55 Perez comincia a prendere il ritmo anche sul giro secco con la Red Bull, quindi servirà un giro perfetto da parte di Sainz e Leclerc per acciuffare la quarta piazza in griglia. 15.53 Ottimo giro per ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Gomme usate per Norris,e Alonso, mentre gli altri montano pneumatici nuovi. 16.00 McLaren ein pista per il primo time-attack del Q3. A seguire escono dai box anche tutti gli altri protagonisti. 15.59 Cominciano i 12 minuti del Q3: si infiamma la battaglia per laposition! 15.58 Equilibrio davvero pazzesco alle spalle dei primi 3: dal quarto posto dial nono di Ocon ci sono appena 87 millesimi!! McLaren,, Alpine e Perez in lotta sul filo dei centesimi… 15.55 Perez comincia a prendere il ritmo anche sul giro secco con la Red Bull, quindi servirà un giro perfetto da parte diper acciuffare la quarta piazza in griglia. 15.53 Ottimo giro per ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Alle 12 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Max firma un tempo pazzesco (#Q2 ??) ?? Ferrari in Q3, sorprese tra gli esclusi IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Max firma un tempo pazzesco (#Q2 ??) ?? Ferrari in Q3, sorprese tra gli esclusi IL LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -