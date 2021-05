LIVE Canoa slalom | Europei in DIRETTA | iniziano le semifinali | eliminate la campionessa in carica Katerina Kudejova e Stefanie Horn

(Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Queste le ammesse alla finalissima del pomeriggio: Chourraut (Spagna), Brendle (Svizzera), Woods (Gran Bretagna), Tercelj (Slovenia), Funk (Germania), Apel (Germania), Kuhnle (Austria), Prigent (Francia), Teunissen (Olanda), Zwolinska (Polonia). Non ci sono atlete della Repubblica Ceca, e non c’è neanche, purtroppo,. Tra pochissimo lemaschili. 11.08 Salta una porta la tedesca Cindy Poeschel, che quindi è fuori. 11.06 Dentro anche la tedesca Ricarda Funk, quinta con 98.30 e 4 penalità. Manca solo un’atleta. 11.04 La francese Camille Prigent, intanto, chiude settima con 98.91 e strappa il pass per la finale. 11.01 INCREDIBILE!eliminata. L’azzurra aveva chiuso in testa, ma poi è arrivata la revisione e la ...

LIVE Canoa

OA Sport

