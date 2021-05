LIVE Berrettini-Ruud, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: semifinale vibrante contro il vichingo norvegese (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Berrettini-Garin – Il programma di Berrettini-Ruud Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Madrid. Sul Manolo Santana si sfidano per un posto in finale Matteo Berrettini e Casper Ruud. Berrettini se l’è vista brutta ai quarti di finale: il romano era sotto 5-7 1-3 contro Cristian Garin, prima di piazzare una serie impressionante di undici game consecutivi che gli ha permesso di ribaltare la partita e di trionfare 6-0 al terzo e decisivo set. L’unico set perso nel torneo è stato proprio quello contro il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca-Garin – Il programma diBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadeldi. Sul Manolo Santana si sfidano per un posto in finale Matteoe Casperse l’è vista brutta ai quarti di finale: il romano era sotto 5-7 1-3Cristian Garin, prima di piazzare una serie impressionante di undici game consecutivi che gli ha permesso di ribaltare la partita e di trionfare 6-0 al terzo e decisivo set. L’unico set perso nel torneo è stato proprio quelloil ...

