L’Italia riapre al turismo | dal 15 maggio via l’obbligo di quarantena per i cittadini europei

(Di sabato 8 maggio 2021) Dal 15viadiper i. La decisione è stata presa in un vertice tra Di Maio e Speranza. ROMA – Dal 15viadellaper isi prepara a riaprire ale lo fa eliminando le misure restrittive nei confronti del Paesi dell’Ue e di Gran Bretagna e Israele. La decisione è stata presa durante un tavolo operativo tra il ministro Speranza e il ministro Di Maio. Si tratta solo di un primo passo. Nella road map ipotizzata in questo incontro da metà giugno ladovrebbe essere eliminata per tutti idegli Stati Uniti. Le regole per ...