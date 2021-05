L’infortunio di Verratti | ansia per la Nazionale | l’Europeo è a rischio

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 maggio 2021) C’è grande preoccupazione perdiè a. Piove sul bagnato in casa Psg, il club francese è stato eliminato in semifinale di Champions League e la vittoria del campionato è sempre più lontana dopo il successo del Lilla sul campo del Lens. Il centrocampistaha dovuto fare i conti con un infortunio, il calciatore si è fermato in allenamento a causa di un problema al ginocchio destro, si tratta di contusione con distensione del legamento laterale interno. Scatta l’allarme anche in vista del, servirà attendere la giornata di lunedì per scoprire l’esito degli accertamenti. Roberto Mancini rischia di perdere uno dei migliori calciatori. La stagione con il Psg è sicuramente finita. L'articolo CalcioWeb.