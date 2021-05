Lily James e Sebastian Stan sono Pamela Anderson e Tommy Lee, prime foto della serie Hulu Pam & Tommy (Di sabato 8 maggio 2021) Lily James e Sebastian Stan irriconoscibili nelle prime foto della serie Hulu Pam & Tommy, che racconterà il turbolento matrimonio dei due sex symbol degli anni ’90: Pamela Anderson e Tommy Lee. Lo show comedy è stato ordinato nel dicembre 2020 e non vede alcun coinvolgimento dei diretti interessati. Scritto e prodotto da Robert Siegel e DV DeVincentis, che sono co-showrunner, nel cast anche Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò. Rogen è produttore esecutivo insieme a Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021)irriconoscibili nellePam, che racconterà il turbolento matrimonio dei due sex symbol degli anni ’90:Lee. Lo show comedy è stato ordinato nel dicembre 2020 e non vede alcun coinvolgimento dei diretti interessati. Scritto e prodotto da Robert Siegel e DV DeVincentis, checo-showrunner, nel cast anche Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò. Rogen è produttore esecutivo insieme a Evan Goldberg,Weaver e Alex McAtee ...

