Liga | Barcellona-Atletico Madrid | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 8 maggio 2021) Siamo ormai giunti alle fasi decisive della, edi oggi pomeriggio, con le prime tre della classe in soli tre punti, rappresenta una sfida a dir poco decisiva nella corsa al titolo. È unabellissima, una delle più appassionanti degli ultimi anni. A quattro giornate dalla fine del campionato, la lotta in vetta è più viva che mai, con l’primo con 76 punti e con Real ea soli due punti di distanza. Con 12 punti ancora a disposizione è dunque ancora tutto apertissimo, senza dimenticare tra l’altro il Siviglia, al quarto posto a 6 punti dalla capolista ma che, se si verificasse una determinata combinazione di risultati, potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla prima posizione. ...

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di- Atletico Madrid , match valevole la trentacinquesima giornata de La2020/2021 . Uno scontro al vertice della classifica che potrebbe risultate decisivo per l'assegnazione del titolo, ...... SERIE A 15.00 Spezia - Napoli Udinese - Bologna 18.00 Inter - Sampdoria 20.45 Fiorentina - Lazio PREMIER LEAGUE 18.30 Manchester City - Chelsea16.15- Atletico Madrid BUNDESLIGA 15.DAZN prosegue la collaborazione con LaLiga per le prossime tre stagioni. Fino al 2024, DAZN trasmettererà in Italia il massimo ...La Liga pronta a regalare grandi emozioni oggi con la super sfida tra Barcellona e Atletico Madrid, in lotta per il titolo.