Liga 2020 2021 | l’Alaves aggancia il Levante all’89’

(Di sabato 8 maggio 2021) Nella 35esima giornata della, trae Alaves all’Estadio Mendizorrotza è finita in parità. I padroni di casa passano in vantaggio al 30? con Pere Pons che riceve palla all’interno dell’area di rigore e calcia di prima intenzione battendo il portiere avversario. Immediata la risposta delche ribalta il risultato trovando il gol del pareggio al 36? grazie a una conclusione di Jose Morales e il vantaggio al 42? sempre con il numero 11 che, trovato da Daniel Gomez Alcon, calcia con freddezza a pochi metri dalla porta. Ospiti in grande difficoltà ene approfitta con Joselu cheregala un punto fondamentale alla sua squadra, in lotta per la salvezza. SportFace.

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID (RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Barcellona Atletico Madrid . Il finale della- 2021 promette di essere fantastico: i Colchoneros nel corso della stagione avevano costruito un vantaggio in doppia cifra sulle due big in enorme difficoltà, ma poi lo hanno scialacquato ...Il programma e i telecronisti su Dazn di Barcellona - Atletico Madrid, match valido per la trentacinquesima giornata della/2021. Tutto pronto al Camp Nou per la sfida che a tutti gli effetti può decidere il campionato spagnolo. Due punti di vantaggio per i colchoneros sui blaugrana, situazione serrata per la ...Diretta Barcellona Atletico Madrid streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 35^ giornata della Liga.Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid dell'8 maggio 2021: incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Liga, calcio d'inizio alle 16.15.