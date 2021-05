L' Idaho ha fissato al 2 giugno l' esecuzione di un italo - americano malato terminale di cancro

Advertising

Una situazione terribile: l'hala sua prima esecuzione negli ultimi nove anni, ed il 2 giugno intende mandare a morte Gerald Pizzuto, condannato alla pena capitale per duplice omicidio nel 1985. Ma il 65enne ...... è stato uno dei pochi Stati a non averuna data concreta per l'ammissibilità universale da ... Funzionari di più di una mezza dozzina di Stati, tra cui Vermont,e New Jersey, hanno detto ...L''uomo condannato per un duplice omicidio nel 1985 è ricoverato nell'ambulatorio del braccio della morte: ha un tumore, complicazioni al cuore, ai polmoni ed al diabete. I familiari chiedono la grazi ...AGI - Lo Stato Usa dell'Idaho ha fissato l'esecuzione dell'italoamericano 65enne Gerald Ross Pizzuto jr, condannato a morte per il duplice omicidio di Berta Herndon, 58 anni, e suo nipote Del Herndon, ...