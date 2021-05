Libri, al Palazzo Reale di Napoli la prima Fiera in presenza dell’era post Covid (Di sabato 8 maggio 2021) È la Campania a proporre per prima in Italia una Fiera del libro aperta di nuovo al pubblico. Si terrà dall’1 al 4 luglio in Campania la prima Fiera del Libro, un progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura con la partecipazione di editori, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del libro. Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, la Fiera si propone come un appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall’ ormai accreditata manifestazione di NapoliCittàLIbro, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Con sede a Palazzo Reale in piazza del Plebiscito “NapoliCittàLibro – il salone del libro e dell’editoria di Napoli” ha ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) È la Campania a proporre perin Italia unadel libro aperta di nuovo al pubblico. Si terrà dall’1 al 4 luglio in Campania ladel Libro, un progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura con la partecipazione di editori, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del libro. Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, lasi propone come un appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall’ ormai accreditata manifestazione diCittàLIbro, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Con sede ain piazza del Plebiscito “CittàLibro – il salone del libro e dell’editoria di” ha ...

