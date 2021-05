Libia: le prime parole del comandante ferito a Mazara ‘Sono vivo’ (Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “Sono vivo”. Sono state le prime parole del comandante Giuseppe Giacalone al suo arrivo al porto di Mazara del Vallo. Visibilmente scosso e con una fasciatura bianca sulla testa, dove è stato colpito da alcune schegge del finestrino della sua barca, ha incontrato il vescovo Domenico Mogavero e poi abbracciato i suoi familiari. Subito dopo il comandante ha lasciato il porto senza incontrare i giornalisti. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “Sono vivo”. Sono state ledelGiuseppe Giacalone al suo arrivo al porto didel Vallo. Visibilmente scosso e con una fasciatura bianca sulla testa, dove è stato colpito da alcune schegge del finestrino della sua barca, ha incontrato il vescovo Domenico Mogavero e poi abbracciato i suoi familiari. Subito dopo ilha lasciato il porto senza incontrare i giornalisti. L'articolo proviene da City Roma News.

