Libia | Guterres | serve meccanismo per uscita mercenari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia Guterres

Agenzia ANSA

...di trovare un meccanismo efficace per espellere mercenari e forze straniere dalla. Come segnala oggi il sito dell'emittente Lpc, la sottolineatura è venuta ieri durante un incontro di...... il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioha invocato un cessate il fuoco ... Se pensiamo ai conflitti in corso in Yemen, Siria,, Etiopia e in molte altre parti del mondo; alle ...Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha sottolineato la necessità di trovare un meccanismo efficace per espellere mercenari e forze straniere dalla Libia. (ANSA) ...Un tempo, erano i corrispondenti di guerra a correre i maggiori rischi per la propria incolumità. Oggi, per un giornalista è sufficiente occuparsi di “certe” tematiche – quali: politica, corruzione, m ...