Liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, Ursula prima vuole condivisione europea (Di sabato 8 maggio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha parlato della Liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, aprendo al confronto. Von Der Leyen: “Liberalizzazione dei vaccini non risolve il problema” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) La presidente della CommissioneVon Der Leyen ha parlato delladeisui, aprendo al confronto. Von Der Leyen: “deinon risolve il problema” su Notizie.it.

Advertising

carlosibilia : Bene che Ursula Von der Leyen riconosca i meriti dell'Italia. Ora l'Unione Europea segua il Presidente Usa Joe Bide… - carlaruocco1 : Per primi in Europa il M5S ha sollevato il tema della #liberalizzazione dei #brevetti sui vaccini per #Covid_19. Gi… - M5S_Europa : Ringraziamo @AmbassadorTai per la coraggiosa decisione di schierare gli USA dalla parte giusta della storia. Adesso… - BabbaiFabry : RT @carlaruocco1: Per primi in Europa il M5S ha sollevato il tema della #liberalizzazione dei #brevetti sui vaccini per #Covid_19. Gi Usa e… - ElenaMarasco1 : RT @ilmanifesto: PANDEMIA SOCIALE #ilmanifesto #laprima de l‘8 maggio 2021 Il Covid ha fatto esplodere le diseguaglianze. Al Social summi… -