L'Estetista Cinica sbarca a Roma: il primo VeraLab di Cristina Fogazzi nella Capitale (Di sabato 8 maggio 2021) L'Estetista Cinica arriva a Roma e nel nuovo beauty store è già fila all'ultimo trucco. Il primo negozio VeraLab della Capitale, firmato Cristina Fogazzi, ha aperto le porte alle 10:00 in punto di questa mattina. Il flagship store ha sede in via Tomacelli, progettato dallo studio 23bassi. A due anni di distanza dall'apertura dello store a Milano – nel 2019 – Cristina Fogazzi ha inaugurato un beauty shop anche a Roma, non lontano dalla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna. Lo stile pink pop del negozio ha incantato le 'fagiane', con cerchi di luce, un pavimento a griglia illusionistico e la Bocca della Verità "Cinica".

