"LEADER IN ITALIA": IL DIRETTORE DI RETE 4 FESTEGGIA IL SUCCESSO DEI TALK TRA POLITICA E CRONACA (Di sabato 8 maggio 2021) In occasione della presentazione del documentario "Milano 2020", il film in onda questa sera su RETE 4 che ricostruisce l'inizio della pandemia legata al Covid-19 nel capoluogo lombardo, il DIRETTORE Sebastiano Lombardi si dice orgoglioso del prodotto e traccia un bilancio stagionale della RETE che dirige, diventata ormai specializzata in POLITICA, attualità e CRONACA. Lombardi dirige da quasi sette anni RETE 4. La cenerentola di Mediaset ha avuto oltre un decennio di grandi ascolti grazie alle telenovele sudamericane, poi una fase di transizione alla ricerca di una nuova identità, arrivata grazie ai TALK politici, in onda quattro sere a settimana, che hanno affiancato Quarto Grado. TALK che possono piacere o meno, ma i numeri premiano il ...

