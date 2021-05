Le Rsa riaprono alle visite, Speranza firma l’ordinanza: ecco tutte le regole per l’accesso (Di sabato 8 maggio 2021) Le Rsa riaprono e i parenti degli ospiti potranno tornare a far visita ai loro familiari, seguendo il protocollo di sicurezza vagliato dal Cts. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato”, scrive in un post su Facebook. “È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli”. Nelle more di una revisione del decreto che in piena pandemia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Le Rsae i parenti degli ospiti potranno tornare a far visita ai loro familiari, seguendo il protocollo di sicurezza vagliato dal Cts. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto: “Ho appenatoche consentirà lein piena sicurezza inle Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato”, scrive in un post su Facebook. “È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare lee i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli”. Nelle more di una revisione del decreto che in piena pandemia ...

Valle (Pd): “La Regione Piemonte non scarichi le Rsa” L’Assessore Icardi e il Presidente Cirio hanno posizioni contraddittorie nei confronti delle RSA. Nella giornata di ieri, 7 Maggio, si è svolta la solita conferenza stampa “alla Cirio” dove siamo pass ...

