Le regioni italiane si mobilitano per inoculare le dosi Astrazeneca rimaste ferme (Di sabato 8 maggio 2021) La campagna vaccinale italiana viaggia spedita, unica nota dolente è l'eccessiva giacenza di vaccini Astrazeneca presente in molte regioni Vaccini: preoccupano le giacenze di dosi Astrazeneca. Numerose iniziative dalle regioni per smaltirle su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) La campagna vaccinale italiana viaggia spedita, unica nota dolente è l'eccessiva giacenza di vaccinipresente in molteVaccini: preoccupano le giacenze di. Numerose iniziative dalleper smaltirle su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - repubblica : Spazio, razzo cinese in caduta: 9 regioni italiane del Centro-Sud in allerta - LaStampa : Razzo cinese in caduta, 9 Regioni italiane in allerta: “Evitare di stare all’aperto” - martinabolzon : RT @believeinmusic_: ammetto di aver riso quando al telegiornale ho sentito il giornalista dire “attenzione previsti dei pezzi di razzo in… - MediasetTgcom24 : Scende l'occupazione femminile, 4 Regioni italiane tra le 5 peggiori in Ue #donne -