Le milizie di Tripoli attaccano la ministra degli Esteri | tensioni con la Turchia

(Di sabato 8 maggio 2021) La campagna lanciata due giorni fa dai media legati alla Fratellanza musulmana libica che trasmettono dalla, come la Tv al-Tanasuh, contro il ministrodel nuovo governo unitario libico, Najla al-Mangoush, e il nuovo capo dell’Intelligence, Hussein Al-Aib, ha avuto venerdì sera un culmine: la dura presa di posizione delledi Misurata, che fanno capo all’operazione “Vulcano di Rabbia”, seguita da un’azione dellene all’alba di oggi contro la sede del Consiglio presidenziale libico. I leader dei gruppi armati della capitale libica hanno fatto irruzione nella sede del Consiglio presidenziale per chiedere la rimozione del ministroe il ritiro della nomina del capo dei servizi segreti, e di far restare ...