Le foto del primo giorno del Giro d'Italia 2021 partito oggi da Torino (Di sabato 8 maggio 2021) È iniziato oggi a Torino il 104° Giro d'Italia. A indossare la prima maglia rosa è stato Filippo Ganna. (Qui il racconto di Simone Gambino). Il campione del mondo ha divorato gli 8,600 metri del circuito cittadino in 8'48" alla media di 58,748 km/ora. L'ordine d'arrivo della 1^ tappa: 1) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 8'47" 2) Edoardo Affini (Jumbo Visma) +10? 3) Tobias Svendsen Foss (Jumbo Visma) +13? 4) Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) +17? 5) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) +18? 6) Jos Van Emden (Jumbo Visma) +18? 7) Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) +19? 8) Maximilian Richard Walscheid (Qhubeka Assos) +19? 9) Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation) +22? 10) Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) +23? Ecco alcuni emozionanti scatti della partenza realizzati da Andrea Deaglio: Credit: Andrea ...

