Le amputano tutti gli arti a causa di una grave infezione: raccolta fondi per la riabilitazione di Viviana Perrucchetti (Di sabato 8 maggio 2021) Si trovava alle Canarie, dove trascorre parte dell’anno insieme al suo compagno, ma quello che sembrava un semplice mal di stomaco per Viviana Perrucchetti si è trasformato in un incubo: una grave infezione intorno a uno dei suoi calcoli renali che era precipitosamente degenerata in una grave sepsi ha costretto i medici ad amputarle tutti e quattro gli arti per salvarle la vita. E adesso la aspetta una riabilitazione lunga e molto costosa che ha convinto gli amici e la famiglia ad aprire una raccolta fondi su GoFundMe. Perrucchetti viene descritta nel testo che appare sulla piattaforma online come “uno dei personaggi più vivaci ed esuberanti che tu abbia mai incontrato. Manager brillante, mamma e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Si trovava alle Canarie, dove trascorre parte dell’anno insieme al suo compagno, ma quello che sembrava un semplice mal di stomaco persi è trasformato in un incubo: unaintorno a uno dei suoi calcoli renali che era precipitosamente degenerata in unasepsi ha costretto i medici ad amputarlee quattro gliper salvarle la vita. E adesso la aspetta unalunga e molto costosa che ha convinto gli amici e la famiglia ad aprire unasu GoFundMe.viene descritta nel testo che appare sulla piattaforma online come “uno dei personaggi più vivaci ed esuberanti che tu abbia mai incontrato. Manager brillante, mamma e ...

Advertising

mastrociclista : RT @fattoquotidiano: Le amputano tutti gli arti a causa di una grave infezione: raccolta fondi per la riabilitazione di Viviana Perrucchett… - dalessio_paolo : RT @fattoquotidiano: Le amputano tutti gli arti a causa di una grave infezione: raccolta fondi per la riabilitazione di Viviana Perrucchett… - Filo2385Filippo : RT @fattoquotidiano: Le amputano tutti gli arti a causa di una grave infezione: raccolta fondi per la riabilitazione di Viviana Perrucchett… - JOSESPQR_2021 : RT @fattoquotidiano: Le amputano tutti gli arti a causa di una grave infezione: raccolta fondi per la riabilitazione di Viviana Perrucchett… - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Le amputano tutti gli arti a causa di una grave infezione: raccolta fondi per la riabilitazione di Viviana Perrucchett… -

Ultime Notizie dalla rete : amputano tutti Gli ultimi formidabili casi di scemenza quotidiana, e noi Da quando l'ho vista, non vedo l'ora che la vedano tutti, per osservare le reazioni dei sacerdoti ... E intanto, bambine feroci come gerarchi ammazzano altre bambine, o amputano loro un braccio, così: ...

Ambra Sabatini, l'incidente e la passione per l'atletica che l'ha portata alle Gare Paralimpiche Immagina una possibilità: "Però se la amputano posso ritornare in pista". Aveva già visto su ... Lo ha insegnato a me, come a tutti". Sempre in ospedale inizia a fare ricerche sul movimento paralimpico, ...

Braccio amputato a un neonato di un mese per un errore medico ma l’invalidità riconosciuta è solo del 10% a causa di un ritardo cognitivo Genova24.it Da quando l'ho vista, non vedo l'ora che la vedano, per osservare le reazioni dei sacerdoti ... E intanto, bambine feroci come gerarchi ammazzano altre bambine, oloro un braccio, così: ...Immagina una possibilità: "Però se laposso ritornare in pista". Aveva già visto su ... Lo ha insegnato a me, come a". Sempre in ospedale inizia a fare ricerche sul movimento paralimpico, ...