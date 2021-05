Lazio, Reina: “Ero stato acquistato per un motivo. Adesso le cose sono cambiate” (Di sabato 8 maggio 2021) Parola a Pepe Reina.Lazio, Inzaghi avverte: “La Fiorentina è un’ottima squadra. Vlahovic? Vi dico la mia”L'estremo difensore della compagine guidata da Simone Inzaghi si è così espresso ai microfoni di Lazio Style Channel. Tra le tante tematiche affrontate, Reina si è soffermato sul motivo per cui era stato acquistato dalla società biancoceleste e su come le cose, poi, si sono evolute. La Lazio sarà impegnata questa sera nell'ostico match contro la Fiorentina di Cesare Prandelli e proprio l'ex portiere del Napoli dovrebbe essere tra i protagonisti della serata laziale. Di seguito, le dichiarazioni della saracinesca alla corte di Inzaghi.VIDEO Lazio, Inzaghi: “Fiorentina squadra di qualità. Sarà ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Parola a Pepe, Inzaghi avverte: “La Fiorentina è un’ottima squadra. Vlahovic? Vi dico la mia”L'estremo difensore della compagine guidata da Simone Inzaghi si è così espresso ai microfoni diStyle Channel. Tra le tante tematiche affrontate,si è soffermato sulper cui eraacquidalla società biancoceleste e su come le, poi, sievolute. Lasarà impegnata questa sera nell'ostico match contro la Fiorentina di Cesare Prandelli e proprio l'ex portiere del Napoli dovrebbe essere tra i protagonisti della serata laziale. Di seguito, le dichiarazioni della saracinesca alla corte di Inzaghi.VIDEO, Inzaghi: “Fiorentina squadra di qualità. Sarà ...

Advertising

Mediagol : #Lazio, Reina: 'Ero stato acquistato per un motivo. Adesso le cose sono cambiate' - laziofans : Reina: “La Lazio una sfida bellissima, Leiva uomo vero. In futuro sogno di diventare allenatore”: Come spesso accad… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Reina: “Da portiere ad allenatore. #Benitez un padre” ?? - MCalcioNews : Lazio, Reina: 'Sono stato acquistato per far crescere Strakosha e per dare una mano a tutto lo spogliatoio'… - TuttoFanta : ??#LAZIO, le parole di #Reina: 'Sono stato acquistato per far crescere #Strakosha e lo spogliatoio'. ??… -