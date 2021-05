Laura Pausini aprirà i David di Donatello 2021 | “Sono fiera di portare la musica italiana nel mondo”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 maggio 2021) Ultimamente ci è capitato spesso di ripetere quantosia una delle personalità più importanti del panoramale italiano. Non serviva certamente la stagione dei premi cinematografici che giunge al termine per farcelo capire, ma nel dubbio ne abbiamo avuto ulteriore conferma. In effetti parliamo senza alcuna esagerazione di una vera e propria ambasciatrice dell’italianità i giro per il. Grazie alla sua, amata in lungo ed in largo per il globo, continua a regalarci continue soddisfazioni. Recentemente vincitrice di Satellite Award e Golden Globe,non è riuscita ad ottenere l’Oscar per la “miglior canzone originale” con la sua Io Sì (Seen), cantata per il film “La vita davanti a sé” (2020) di Edoardo ...