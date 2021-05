L’atletica leggera bergamasca piange la scomparsa di Daniele Eynard

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 maggio 2021) “è uno sport di cui ci si innamora e, quando ci si innamora davvero, non si smette più di praticarla”. È questo il pensiero che ha accompagnato per tutta la vita, fondatore e presidente onorario delBergamo 1959. Architetto di professione, il dirigente orobico si è spento nella notte di venerdì 7 maggio all’età di novant’anni. Tra i promotori del sodalizio cittadino promosso oltre sessant’anni fa da Giuseppe Tombini,ha sempre saputo rimanere vicino alla sua formazione anche nei momenti più difficili come l’improvvisa uscita dai ranghi societari di Mauro Capponi alla fine del 1982. “Insieme a Bice Marabini e Giulio Mazza,ha posto le nuove fondamenta della nuova Atletica Bergamo – spiega l’attuale presidente ...