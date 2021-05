L’annuncio di Mario Draghi, ci siamo: la bella notizia è appena arrivata (Di sabato 8 maggio 2021) Riaprire sì, ma in sicurezza e con gradualità. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, torna a ribadire la sua posizione sul tema delle riaperture che potrebbero essere decise durante la prossima cabina di regia governativa sulle misure anti-Covid. Parlando in conferenza stampa a Oporto, dopo il vertice europeo, il presidente del Consiglio risponde a una domanda sul tema delle riaperture e del coprifuoco (con tanto di siparietto con un pavone): bisogna “calcolare bene il rischio. I dati sono abbastanza incoraggianti. Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà ad altre riaperture. È importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno”. Da qui si pone un altro tema: “Con la ripartenza del turismo bisogna considerare anche che gli aeroporti sono luoghi ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 maggio 2021) Riaprire sì, ma in sicurezza e con gradualità. Il presidente del Consiglio,, torna a ribadire la sua posizione sul tema delle riaperture che potrebbero essere decise durante la prossima cabina di regia governativa sulle misure anti-Covid. Parlando in conferenza stampa a Oporto, dopo il vertice europeo, il presidente del Consiglio risponde a una domanda sul tema delle riaperture e del coprifuoco (con tanto di siparietto con un pavone): bisogna “calcolare bene il rischio. I dati sono abbastanza incoraggianti. Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà ad altre riaperture. È importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno”. Da qui si pone un altro tema: “Con la ripartenza del turismo bisogna considerare anche che gli aeroporti sono luoghi ...

