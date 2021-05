La vigilia di Genoa-Sassuolo | la parole dei mister

(Di sabato 8 maggio 2021) Davide Ballardini e Roberto De Zerbi hanno parlato ai microfoni alladi, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2020/2021. La gara si giocherà domenica 9 maggio alle ore 12,30 presso lo stadio Marassi di Genova. Cosa ha detto Ballardini? Il tecnico ha parlato della gara di domani e della sua importanza nell’economia del campionato per i rossoblù. “Mancano 4 partite, quella di domani è una gara importantissima. Fare risultato? Sì, è così, significherebbe avvicinarci molto al nostro obiettivo. Da squadra, dobbiamo concedere poco spazio. Ci deve essere grande collaborazione, intensità, ordine, aggressività e qualità. Ildeve rispondere con una grande prestazione da squadra, come fatto con lo Spezia. Se facciamo una gara del genere, possiamo giocarcela con tutti. Se ...

Leggi le dichiarazioni di Davide Ballardini e Roberto De Zerbi alla vigilia di Genoa-Sassuolo, macth della trentacinquesima di Serie A.